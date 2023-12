Incidenti sul lavoro: schiacciato in cantiere, morto a Milano

Un operaio di 28 anni di origini egiziane e' morto dopo essere rimasto schiacciato da una cassaforma metallica al decimo piano di un cantiere edile. L'incidente e' avvenuto intorno alle 9 in via Paravicini all'altezza di di via Sammartini a Milano. Gli operatori del 118, giunti subito con un'ambulanza e un'automedica, hanno potuto solo constatare la morte dell'Operaio

Incidenti sul lavoro, l'uomo stava lavorando con alcuni colleghi

La ricostruzione della dinamica dell'infortunio è in corso da parte del personale di Ats intervenuto sul posto. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, l'uomo stava lavorando con alcuni colleghi e durante la movimentazione dell'autogru una cassaforma - un involucro prefabbricato utilizzato per contenere le colate di cemento armato - si è sganciato cadendogli addosso.