Milano, travolge ciclista e scappa: si cerca pirata della strada

Un uomo in bicicletta è stato investito poco dopo le 4 in piazza Abbiategrasso a Milano all'incrocio con via dei Missaglia. Il conducente del veicolo non si e' fermato per prestare soccorso ed e' fuggito. Il ciclista, non ancora identificato perche' senza documenti, e' stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda dove ricoverato in prognosi riservata. Le indagini alla ricerca del pirata della strada sono affidate agli agenti del radiomobile della polizia locale.

Milano, al centro dell'incidente due suv noleggiati

Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e registrazioni dagli impianti di videosorveglianza della zona. Dalle prime ricostruzioni, sembra che l'investimento sia stato causato dall'alta velocità di due auto, due suv noleggiati, una delle quali abbandonata nei pressi dell'incidente - e sulla quale si stanno facendo accertamenti - dopo avere urtato il ciclista. I conducenti si sarebbero poi allontanati a bordo dell'altro veicolo. Le indagini proseguono dunque anche nel settore del noleggio.