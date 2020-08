Incontri e acquisti a Forte: Gelmini conquista Baldini. Gossip

Ero seduta a un tavolino del bar Principe a Forte dei Marmi. Guardare la gente che passeggia è sempre un divertimento. Se poi ti vedi arrivare Maria Stella Gelmini e Maria Teresa Baldini amichevolmente in conversazione hai quasi uno sturbo . Ma come? Forte non è certo luogo da Gelmini. L’onorevole bresciana è più adatta a vacanze nascoste, non è gossippara e preferisce non finire sulle copertine dei rotocalchi da spiaggia. Mentre per la Baldini, Forte è casa, nata da queste parti e poi adottata da Milano che l’ha vista perfino correre con la sua lista Fuxia come sindaco del capoluogo meneghino dove raggiunse l’ecomiabile risultato dello 0,21%.

Le due sono entrate da Malvezzi, super gioielleria sulla via dello struscio proprio davanti al Principe (e quindi davanti a me) senza dubbio per guardare gioielli dato che non vendono altro. Poi Gelmini ha fatto pure una capatina dallo zoccolaio Giovanni dove tutte le vip si fanno fare su misura le calzature emblema del Forte. Che accoppiata strana, mi son detta. Solo fino a questa mattina, però. Ho letto che l’onorevole Baldini (già, pure lei!) eletta con Fdi è passata a Fi. Preferisce Berlusconi alla Meloni, si ritrova nei valori del partito del cavaliere e non in quelli della combattiva Giorgia. La Baldini ha una storia politica ragguardevole. Eletta con poco più di duecento voti in consiglio regionale nella Lista Maroni se n’è andata nel gruppo misto molto velocemente. Candidata di nuovo al consiglio regionale lombardo nel 2018 per Fdi ha preso poco più di trecento voti ed è rimasta a casa. Ma siccome la fortuna bacia gli audaci, ecco che Fdi, forse per mancanza di donne, la mette al secondo posto nella lista per il Parlamento . Fidanza va in Europa e lei entra a fare il deputato. Ma non contenta, se ne va anche lì nel gruppo misto. A questo punto auguri alla Gelmini e stia più attenta la Meloni quando si tratta di scegliere le persone. La fiducia è una cosa seria.

La vostra Lina Smith