Incontro centrodestra-Fontana: attesa per le deleghe

Nell’incontro di oggi il presidente Fontana e i responsabili regionali del centrodestra lombardo hanno lavorato affinché si giunga in tempi rapidi alla formazione del nuovo governo regionale. La prossima settimana è previsto l’incontro per la definizione delle deleghe. E' quanto si legge in una nota diffusa al termine della riunione.