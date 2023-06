Incontro Franco (Regione Lombardia)-Aler Milano: procede il piano da 780 mln

Incontro Franco (Regione Lombardia)-Aler Milano: avanti con il piano da 780 milioni

Incontro con i vertici di Aler Milano per l'assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco. Presso la sede di viale Romagna, l'assessore è stato ricevuto dal presidente Mario Angelo Sala e dai dirigenti dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale. Sul tavolo il piano di investimenti nell'edilizia popolare sul capoluogo lombardo.

Aler, il piano su Milano da 780 milioni di euro

"L'incontro odierno con il presidente e la classe dirigente - ha affermato Paolo Franco - è più di un atto dovuto per l'importante lavoro che stanno svolgendo. Con coraggio, umiltà e determinazione stanno portando avanti un piano casa sulla città di Milano da oltre 780 milioni di euro di investimenti nei prossimi due anni. Sono già oltre la metà dell'opera. Un'attenzione particolare - ha proseguito l'assessore - anche per il futuro di queste case, sistemate e nuovamente realizzate: perché non possono finire nel degrado. Siamo in un momento strategico in quanto la domanda a Milano sta superando l'offerta e Aler Milano sta facendo una parte molto importante di fronte a questa sfida".

L'incontro è stato propedeutico anche alla pianificazione di altre visite presso immobili Aler in città. "Continuerò - ha aggiunto Franco - ad andare direttamente presso le case Aler per vedere personalmente le situazioni che stiamo gestendo. Tra queste, ad esempio, c'è anche la zona di San Siro, probabilmente una delle più delicate anche per le ricadute sociali".