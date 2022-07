Incontro tra Di Maio e Sala nell'abitazione del sindaco di Milano

Incontro stamattina a Milano tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. L'ormai ex esponente del Movimento 5 stelle - ora alla guida della nuova formazione politica Insieme per il Futuro - è stato a colloquio con il primo cittadino nella sua abitazione in zona Brera.

L'incontro è durato oltre un'ora e mezza, ma lasciando l'abitazione di Sala Di Maio non ha risposto alle domande dei cronisti, limitandosi a salutare i maturandi in attesa dell'esame di fronte allo storico liceo Parini.