Indagato a Milano, si autosospende presidente della Fisw

Luciano Serafica si è autosospeso dall'incarico di presidente della Federazione italiana sci nautico e wake board (Fisw). Lo ha reso noto lo stesso Serafica in un comunicato diffuso nel pomeriggio, nel quale ha fatto riferimento all'inchiesta milanese che lo vede indagato per peculato.

Serafica: “ Con riferimento all'indagine presso la Procura di Milano”

"Con riferimento all'indagine presso la Procura di Milano che mi vede coinvolto - scrive Serafica - sono fiducioso di poter chiarire la mia posizione davanti al Pubblico ministero e dimostrare la correttezza della mia condotta. Ritengo di aver sempre indirizzato il mio operato all'esclusivo interesse della Federazione e accetto con serenità il controllo di legalità sulle spese che mi vengono contestate. Sempre nell'esclusivo interesse della Federazione provvederò immediatamente ad autosospendermi dall'incarico".

Il Consiglio federale ha preso atto e ratificato la sospensione dall'esercizio della carica di presidente

Il Consiglio federale ha preso atto e ratificato la sospensione dall'esercizio della carica di presidente. Secondo la Procura di Milano, Serafica, torinese di 57 anni, avrebbe usato i soldi pubblici dei 'finanziamenti' del Coni e di Sport e Salute per pagarsi pranzi e cene non giustificate per oltre 43mila euro tra il 2019 e il 2022.