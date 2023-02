Indagine al Conservatorio di Milano: "Mazzette ai professori"

Indagine al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano: alcuni docenti si sarebbero fatti pagare in denaro per favorire alle selezioni di ammissione ai corsi. Le mazzette sarebbero state nell'ordine delle migliaia di euro. Per questo ieri, come riferisce Ansa, la Procura di Milano ha dato mandato alle forze dell'ordine di perquisire case e uffici di tre professori e due studenti di nazionalità cinese, dei corsi di canto del più grande istituto di formazione musicale in Italia. A darne notizia è oggi il Corriere della Sera. L'ipotesi di reato è corruzione.