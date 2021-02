Indagine Procura: Cgil Milano, ora restituire dignità ai rider

(IMPRESE-LAVORO.COM) - Milano - "L'indagine della Procura di Milano - precisa una nota della Cgil di Milano - avviata, dopo vari infortuni stradali durante il lockdown, riconferma quanto noi da tempo denunciamo. Non può essere autonoma la tipologia del rapporto di lavoro applicata ai Rider. La subordinazione è l’unica via ed è per questo che riconfermiamo la nostra opposizione all’accordo sottoscritto dal Sindacato UGL, che tanto ha fatto discutere nei mesi scorsi. Auspicando che riparta il prima possibile il confronto a livello Ministeriale, oggi sono stati inviati verbali alle aziende con cui si impone l'assunzione di circa 60mila lavoratori in tutta Italia, che dovranno trovare applicazione, aggiungiamo noi, nel contratto della logistica. Un modello di business che si basa sulla pelle dei lavoratori non è più accettabile, è ora che si ridia dignità a queste persone", conclude la nota.