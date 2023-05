Indagò sulla strage di Erba: carabiniere di 55 anni trovato morto

E' stato trovato morto Luca Nesti, 55 anni, il luogotenente dei carabinieri della stazione di Costa Masnaga, in provincia di Lecco, che indagò anche sulla strage di Erba. Da mercoledì vigili del fuoco e forze dell'ordine lo stavano cercando dopo che, in seguito a una lite familiare, si era allontanato da casa portando con se' l'arma di ordinanza. Il suo corpo e' stato rinvenuto in un bosco, vicino a dove viveva. Iscriviti alla newsletter