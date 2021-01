Infermiera aggredita sul bus a Milano: "Voglio giustizia"

Selvaggiamente picchiata da un rapinatore a bordo di un filobus della linea 91 di Milano mentre andava a lavorare in una Rsa: è quanto accaduto ad una operatrice sanitaria domenica 3 gennaio. La donna ieri ha denunciato i fatti con un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, nel quale mostra le conseguenze e le ferite sul suo volto a seguito dell'aggressione. "Come mi sento? Non lo so descrivere come mi sento. So solo che vi sento vicino, vi ringrazio per il vostro affetto e spero che al più presto venga fatta giustizia", sono le sue parole.