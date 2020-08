Infermiere ruba bancomat a malato Covid poi morto, denunciato

Ha rubato il bancomat di un malato Covid, poi morto, sottraendo oltre 6 mila euro. Ora un infermiere di 41 anni, residente a Boltiere, e la fidanzata, una 24enne di Fara d'Adda, davanti ai magistrati della Procura di Bergamo dovranno rispondere delle accuse di furto aggravato ai danni di persona incapace di intendere e volere. Ad incastrare i due la Polizia locale di Romano che ha scoperto come l'uomo avrebbe sottratto il bancomat a un paziente di 66 anni di Cividate ricoverato nell'ospedale dove lavora e poi deceduto per Covid. Dal conto corrente del malato sono stati registrati ammanchi per 6 mila euro. I due hanno comprato pc, tv e altri apparecchi hi-tec con i soldi rubati al malato Covid.