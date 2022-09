Influencer milanese attacca i "vecchi rinc...", Lucarelli la smonta. VIDEO

Lucarelli contro l'influencer milanese che attacca i "vecchi" per l'esito del voto

L'ira di Selvaggia Lucarelli su Giulia Torelli, influencer milanese nota sui social come rockandfiocc. La 35enne ha pubblicato a caldo le sue esternazioni sulle Stories di Instagram dopo l'esito delle elezioni, evidentemente a lei non gradito. Un video nel quale contesta il diritto di voto degli anziani "che non sanno neanche loro cosa stanno facendo" e "quello che sanno lo vedono al tg": "I vecchi non devono fare niente, tantomeno votare. Devono stare fermi, immobili in casa". In un crescendo surreale, l'influencer allarga poi il discorso al Covid e all'uso delle mascherine, definendo i "vecchi" "completamente rinc..." eppure "vivi, attaccati alla vita".

La Lucarelli contro rockandfiocc: "Rappresenta una parte di Milano che si sente pure di sinistra"

Duro il giudizio di Selvaggia Lucarelli, che ripropone il video di rockandfiocc su Instagram commentando: "Questa tizia, Giulia Torelli, molto amata dalla Milano della moda, celebrata da Vanity fair, ha 35 anni. Nella vita, lavoratrice indefessa, riorganizza gli armadi altrui per lavoro. Mi si strappa il cuore nel dirlo, ma questa è una parte rilevante della Milano che si sente pure di sinistra. Dai su Mrs Stachanov, accetta la sfida: vi sedete in poltrona tu e mio padre, 88 anni. Vediamo chi dei due sa qualcosa della vita, della storia, della politica. Ti aspetto a casa, così magari mi sistemi pure l’armadio che c’è il cambio stagione. E magari diglielo in faccia che ti provoca fastidio questa cosa che sia così attaccato alla vita e non abbia voglia di crepare. Fessa".