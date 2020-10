Influenza, Gallera: a novembre vaccino per bimbi. Rozza: Quando arrivano dosi?

"Massima collaborazione per la vaccinazione antinfluenzale dei bambini fino a 6 anni e sulla gestione della sintomatologia degli studenti e un coinvolgimento diretto del pediatra per le attivita' di prevenzione del disagio sociale dei pre-adolescenti". L'assessore al Welfare Giulio Gallera, illustra, in una nota, i punti salienti dell'Accordo Integrativo Regionale raggiunto oggi da Regione Lombardia con le Organizzazioni Sindacali del Pediatri di Libera scelta. "L'accordo - spiega l'assessore - prevede un notevole contributo da parte dei pediatri per la gestione del bambino a scuola, in particolare modo per la ricostruzione della sintomatologia rapportata all'esito del tampone". "Le ATS lombarde - prosegue l'assessore - stanno inoltre elaborando insieme ai pediatri che garantiscono la massima collaborazione, un piano organizzativo per la vaccinazione antinfluenzale dei bambini con eta' compresa fra i sei mesi e i sei anni, che sara' avviato da meta' novembre".

Regione Lombardia provvedera' a sostenere le spese organizzative sostenute dai professionisti in occasione della campagna antinfluenzale riconoscendo 6 euro per ogni prestazione vaccinale. L'intesa definita oggi prevede lo sviluppo di un percorso di qualificazione della professione pediatrica, in termini di associazionismo e di stabilizzazione del personale di studio. Per sostenere queste nuove opportunita' Regione Lombardia investira' 1,8 milioni di euro. "Un rinnovato assetto organizzativo - aggiunge l'assessore al Welfare - permettera' di consolidare l'alleanza con i Pediatri che potranno cosi' assicurare, fra le altre cose, un contributo importante in sinergia con le ASST lombarde nell'ambito della gestione del disagio sociale nella fase pre-adolescenziale e nella cura delle principali patologie del bambino". Piu' in generale, la Regione precisa che la campagna antinfluenzale 2020/2021 partira' la seconda meta' di ottobre. I vaccini acquistati sono sufficienti per garantire la copertura delle categorie previste dalle indicazioni nazionali. Si partira', rispettando l'ordine di priorita' con le persone fragili con piu' patologie definite dal Ministero della Salute, gli Over 60, il personale sanitario, le donne gravide e i bambini fino a 6 anni.

Rozza (Pd): vaccinare bambini a novembre rischia di essere inutile, Gallera dica quando arriveranno dosi

La consigliera regionale del Pd Carmela Rozza replicando alla nota dell'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera in materia di vaccini antinfluenzali per i bambini, dichiara: "La vaccinazione antinfluenzale dei bambini a novembre e' assolutamente tardiva e rischia di essere inutile per contrastare l'ondata di influenza. A questo punto l'assessore Gallera deve dire quando saranno davvero consegnate le dosi di vaccino per le diverse categorie e quando inizieranno le relative campagne vaccinali. Gli errori e le sottovalutazioni dei mesi scorsi non si possono recuperare ma almeno si puo' dire con chiarezza ai cittadini quel che si devono attendere."