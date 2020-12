Regione Lombardia e Provincia di Lecco. Spieghino. Smentiscano. Stando al quotidiano il Giorno ingresso vietato ai gay e a chi soffre di disturbi psichiatrici al seminario sulla felicità e la pace interiore organizzato a Lecco con il patrocinio del Pirellone e il contributo dell’Amministrazione provinciale. «Possono partecipare gli omosessuali solo se desiderano praticare il celibato – riportano le clausole sul modulo di iscrizione – Non possono invece partecipare coloro che hanno gravi malattie o disturbi psichici che comportano l’uso di psicofarmaci». Leggete: https://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/corso-vietato-gay-1.4542878

Informazione, Lombardia sempre più social: contatti in aumento

Lombardia Notizie, l’agenzia di stampa della Giunta regionale della Lombardia, è sempre più social. La conferma giunge dall’analisi dei dati alla fine del mese di novembre: sono infatti 192.000 i follower che la seguono su Facebook, 103.000 su Twitter e 55.000 su Instagram.

Numeri che, ogni mese, fanno segnare un costante e importante incremento delle pagine social di una realtà giornalistica che, anche grazie alla nascita del quotidiano ‘Lombardia Notizie Online’ ( che, ogni mese, fa registrare stabilmente 2 milioni di utenti unici con una media di oltre 60.000 al giorno), coniuga la peculiarità di coprire il ruolo di agenzia di stampa (dedicata agli operatori dell’informazione) a quella di un vero e proprio strumento di comunicazione rivolta in maniera diretta e immediata ai cittadini. A evidenziare la crescita di Lombardia Notizie sono anche i dati dell’Osservatorio Digitale di Ancona, struttura indipendente, che ha rilevato come Lombardia Notizie si inserisca addirittura ai vertici delle classifiche delle agenzie di stampa nazionali per ‘popolarità’ nell’utilizzo dei social, con un quarto posto assoluto nella graduatoria della somma complessiva dei follower di Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.

In un paio di anni, quindi, Lombardia Notizie ha intrapreso un percorso che sta rivelandosi oltre che utile anche molto apprezzato.