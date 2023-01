Ingiurie a Liliana Segre: tra i 20 denunciati, anche chef Rubio

Come riporta l'ANSA, venti persone sono state denunciate dai carabinieri di Milano per le ingiurie postate sul web contro la senatrice Liliana Segre. Tra loro, secondo quanto si è appreso, figura anche Chef Rubio. L'accusa, per tutti, è diffamazione a mezzo telematico con l'aggravante delle motivazioni religiose, etniche o razziali.