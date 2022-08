Ingoia uovo d'anatra afrodisiaco, salvato uomo in extremis

Un uomo di 40 anni è stato salvato in extremis da una grave ostruzione all'esofago cervicale in seguito all'ingestione di un uovo d'anatra, grazie ad un intervento chirurgico d'urgenza - mai eseguito prima - condotto in modo combinato dalle equipes di Endoscopia Digestiva e Chirurgia Robotica dell'Ospedale San Paolo.

L'uomo era arrivato al Pronto Soccorso dopo aver mangiato un 'Balut'

L'uomo era arrivato al Pronto Soccorso dopo aver mangiato un 'Balut', un piatto tipico dei paesi del sud est asiatico con ipotetiche proprieta' afrodisiache. In pratica si tratta di un uovo d'anatra fecondato e bollito nel suo guscio poco prima della schiusa, quando l'embrione al suo interno e' quasi completamente formato. L'alta temperatura dell'acqua ha calcificato lo scheletro dell'embrione e, in seguito all'ingestione da parte dell'uomo, e' rimasto incastrato nell'esofago cervicale