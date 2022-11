Sold out le nuove date del Botticelli in Torre PwC

Iniziativa 'Sguardi dalla Torre - Botticelli' di PwC Italia

PwC Italia, per la prima volta, ha aperto le porte della Torre disegnata da Daniel Libeskind per un'iniziativa di tipo culturale, offrendo gratuitamente al pubblico un'esperienza unica: visitare uno dei capolavori del Rinascimento, il “Ritratto di Giuliano de’ Medici” di Sandro Botticelli, all'interno di un’opera d'arte architettonica potendo, contemporaneamente, godere di una vista mozzafiato sulla città di Milano a 130 metri d'altezza.

Pwc Italia: "La nostra iniziativa “Sguardi dalla Torre – Botticelli” ha suscitato un grande interesse"

"La nostra iniziativa “Sguardi dalla Torre – Botticelli” ha suscitato un grande interesse. Anche per le due date aggiuntive del 7 e 8 dicembre, è stato raggiunto il sold out in pochi minuti - fanno sapere da PwC Italia -. Alle ore 12.00 di ieri, momento di apertura delle prenotazioni per le nuove date, ci risulta che siano stati accertati oltre 7.000 accessi al sito di TicketOne per gli ulteriori 2.600 ingressi messi a disposizione dei cittadini. Contiamo di proporre ulteriori iniziative in questo ambito anche in futuro coinvolgendo la cittadinanza come in questa occasione".

8mila persone potranno ammirare il capolavoro di Botticelli

Saranno in tutto oltre 8.000 le persone che avranno la possibilità di ammirare il capolavoro di Sandro Botticelli ospitato all'ultimo piano della Torre PwC a Milano, segno inequivocabile che la cultura è ancora in grado di unire ed è davvero trasversale.