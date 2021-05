Inner Outlook: le foto in mostra nella sede di Boom a Milano

Dal 20 maggio e sino al 30 del mese saranno in mostra nella nuova sede di Boom in via Fiamma 18 a Milano gli scatti del contest fotografico Inner Outlook. Si tratta di immagini realizzate lo scorso anno per raccontare la pandemia, e che raccontano l’isolamento e il congelamento delle relazioni. Si tratta del primo evento ospitato dalla nuova sede di Boom, nato da una idea di Federico Mattia Dolci, Giacomo Grattirola e Jacopo Benedetti, dapprima come piattaforma per gestire in modo sistematizzato e scalabile la produzione di contenuti visivi per le aziende ed ora anche dotata di uno spazio fisico per ospitare i dipendenti della società. Inner Outlook è stato realizzato lo scorso anno da Boom in partnership con Manfrotto