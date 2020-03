Inquinamento e coronavirus, "effetto pulizia" anche in Lombardia: PM10 sotto la soglia



Effetto positivo del coronavirus sull'ambiente. O meglio le misure che hanno limitato gli spostamenti e chiuso scuole, aziende e centri di aggregazione hanno portato a un abbassamento del livello di Pm10 nell'aria.



La Lombardia - come scrive wisesociety.it - sta prendendo una bella boccata d’aria. Dopo l’emergenza inquinamento che aveva visto la regione (e molte altre città italiane) alle prese con livelli allarmanti di polveri sottili, l’aria lombarda torna a essere respirabile. Anche se - va detto - ancor anon è dimostrabile un nesso causa-effetto diretto, come sottolineano anche da Arpa Lombardia.



Scendono i livelli di concentrazione del Pm10 nell'aria a Milano e provincia, dove i valori - già nella giornata di mercoledì 26 febbraio - si erano mantenuti al di sotto della soglia di 50 microgrammi al metrocubo, ad eccezione di Saronno, nel Varesotto, dove hanno toccato il tetto dei 59 microgrammi al metrocubo. A Milano città, secondo i dati giornalieri diffusi da Arpa Lombardia, la centralina di Marche ha registrato 43 microgrammi al metrocubo, Pascal 42, Senato e Verziere, in centro, rispettivamente 44 e 41. Nell'hinterland il valore più basso è quello di Cantù con 16 microgrammi al metrocubo. Il calo degli inquinanti sotto i limiti, tuttavia, riguarda tutta la regione Lombardia. Cosa che fa pensare più a un fattore meteo all'origine di questa riduzione che non le misure di contenimento da Coronavirus. L'Arpa Lombardia, infatti, fa notare che negli ultimi due giorni ci sono state condizioni meteo favorevoli alla dispersione degli inquinanti: mercoledì e giovedì il vento ha permesso di riportare le concentrazioni al di sotto dei valori di guardia. Poi il traffico è sicuramente diminuito, lo smartworking aumentato, ma al momento, precisano, non ci sono evidenze di una connessione tra il Coronavirus e lo smog, solo una concomitanza di fattori.