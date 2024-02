Inquinamento, Fontana: "Agricoltura regolatrice tra uomo e ambiente"

"La manutenzione del verde è importante per tanti punti di vista. Il comparto del florovivaismo è sicuramente molto rilevante nella nostra regione. Bisogna rivalutare il ruolo dell'agricoltura, bisogna evidenziare che l'agricoltura può essere veramente la regolatrice tra uomo, natura e ambiente". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della fiera MyPlant&Garden.

Fontana: "Rigenerazione urbana e piante, soluzioni contro lo smog"

"I tanti interventi che stiamo facendo di rigenerazione urbana che prevedono la presenza di tanto verde all'interno delle aree rigenerate, sono la prova che crediamo che il verde possa e debba essere uno dei mezzi attraverso cui contrastare anche lo smog", ha sottolineato il presidente di Regione Lombardia. Il verde "va realizzato e gestito nel modo corretto e qui vediamo l'esempio di una serie di piante che hanno lo scopo di assorbire inquinamento".

Lombardia, sostanze inquinanti in costante diminuzione

"In Lombardia siamo sotto ai parametri europei stabiliti, quindi noi la nostra parte la stiamo facendo. La quantità di sostanze inquinanti immessa nell'atmosfera nella nostra regione, come in tutta la pianura padana, è in costante diminuzione. Che poi ci siano delle ragioni che esulano dalla nostra possibilità - ha proseguito - ma che sono determinate dal fatto che purtroppo la pianura padana è una conca all'interno della quale non si crea un ricircolo di aria, è un altro discorso".

Fontana: "Violazioni su smog per mancato ricircolo d'aria"

Per Fontana infatti "le violazioni non sono sulle quantità immesse ma sul fatto che si superano i giorni di inquinamento determinati dallo stazionamento dell'aria. Questo è quello che io dico da tempo. E' una cosa diversa dove a Genova soffia il vento e quindi l'aria viene rinnovata quotidianamente rispetto a Milano o alla pianura padana dove purtroppo il vento non soffia mai e quindi l'aria ristagna", ha concluso Fontana.