InRete "leader della crescita 2021": tra le 450 aziende top in Italia

Terzo anno consecutivo per Inrete nella classifica delle 450 aziende che crescono di più in Italia. A riconoscere il primato alla società di relazioni istituzionali e comunicazione guidata da Simone Dattoli è “Il Sole24Ore” che con l'istituto di ricerca “Statista” presenta oggi i “Leader della Crescita 2021”: aziende che costituiscono il tessuto imprenditoriale nazionale e contribuiscono a dare impulso all'economia e al mercato italiano in differenti ambiti e settori di attività. A distinguerle, la maggiore crescita composta di fatturato nel triennio in analisi: 2016-2019.

Con un tasso di crescita composto (CAGR) del 40,37%, Inrete guadagna in classifica la posizione 242 e tra le società di consulenza nell'ambito Relazioni istituzionali e comunicazione si conferma, ancora una volta, la realtà dinamica e reattiva che ha sostenuto la competitività del settore negli ultimi anni, riuscendo a distinguersi per qualità dei servizi e per la capacità di innovare.

“Un aspetto tanto significativo quanto decisivo per Inrete in un contesto di mercato come l’attuale così profondamente pervaso da nuove esigenze, ma anche da nuove opportunità – commenta Simone Dattoli Amministratore Delegato e fondatore di Inrete – Accogliamo questo riconoscimento per il 2021 che ci arriva dalla classifica “Leader della Crescita” come uno stimolo a guardare con fermezza e lungimiranza al futuro, dopo un anno che, più che mai, ci ha richiesto di trovare nuove strade e approcci, forti di quella capacità di innovare che è stata una costante nel nostro percorso e ha sostenuto negli anni la nostra crescita”.