Inside. Ecco che cosa succede oggi a Gallera: ovvero nulla

Rimpasto di giunta? Oggi alle 14.30 non succederà nulla. O meglio, nulla di immediato. Alla fine l'unica cosa che pare abbastanza certa è che Carlo Lucchina darà una mano al direttore generale Welfare Marco Trivelli. Esattamente quello che aveva anticipato Affaritaliani.it Milano: se di commissariamento si può parlare, avviene dal basso, e in sordina. Insomma, strada facendo il ruolo di Lucchina si è ridimensionato fino ad arrivare a quello di un consulente che per ruolo, esperienza e conoscenza della macchina è sicuramente prezioso, ma che non va ad oscurare il politico reggente dell'assessorato, ovvero Giulio Gallera. Chi vorrebbe imporsi, in questo gioco di nuove consulenze, secondo rumors di Affari, dovrebbe essere Emanuela Baio Dossi, già senatrice della Margherita. Ottimi rapporti con le case farmaceutiche, la Baio faceva parte del gruppo teodem insieme alla Binetti. Successivamente, nel 2011, è uscita dal Pd per approdare ad Alleanza per l'Italia e poi a Scelta Civica, diventando di fatto una esponente vicina alla pattuglia di Raffaele Cattaneo, l'attuale assessore all'Ambiente di Regione Lombardia. E' stata candidata per il Popolo della Famiglia, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia per la carica di sindaco a Bernareggio nel 2019, sconfitta 67 a 33 per cento. Ultimamente si vede spesso dalle parti di Palazzo Lombardia e c'è chi dice possa avere un ruolo, anche se la Lega sta già insorgendo: dopo Lucchina anche la Baio sarebbe di fatto un ritorno al formigonismo più puro.

Per il resto, l'incontro con i capigruppo delle 14.30 porterà un assetto politico immutato, alla fine. Matteo Salvini non ha dato l'ordine della spallata finale a Giulio Gallera, e il presidente Attilio Fontana non vuole sostituire un politico per mettere un altro politico preso comunque dal consiglio regionale. Occorre o un supertecnico, oppure una figura dallo standing politico nazionale: ma chi sarebbe disposto a giocarsi la faccia di fronte alla pandemia? Si è parlato di Massimo Garavaglia, parlamentare, ex viceministro e stimatissimo ex assessore al Bilancio. Ma è difficile che si possa muovere dalla Camera. Quello che dunque verrà proposto sarà uno slittamento complessivo delle deleghe, partendo da un nuovo programma di rilancio per la giunta. Insomma, una storia molto più lunga e complessa. C'è da scommetterci che per raccontarla non basterà la seconda ondata. Se così fosse, Gallera rimarrà esattamente dov'è.

