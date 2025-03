"Insieme per il lavoro”: il nuovo progetto per il territorio di Varese di Assosomm e Comune di Biandronno

Assosomm, Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro, in collaborazione con il Comune di Biandronno, è lieta di annunciare "Insieme per il lavoro": questo innovativo progetto territoriale che mira a creare un’inedita sinergia tra l’Amministrazione Comunale e le Agenzie per il Lavoro, al fine di migliorare l'efficienza e la rapidità dei servizi di collocamento professionale nella provincia di Varese.

La provincia di Varese conta 139 Comuni, ma solo 7 Centri per l'Impiego, una disparità che ha reso necessario un intervento coordinato per ottimizzare le risorse rese disponibili anche dalle Agenzie per il Lavoro private e garantire un supporto adeguato a tutti i cittadini in cerca di occupazione.

L'obiettivo principale del progetto è quello di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, attraverso una collaborazione stretta e continuativa tra sistema pubblico e sistema privato.

Questo permetterà di:

- Migliorare l'accesso alle opportunità di lavoro per i cittadini.

- Agevolare l’interscambio delle offerte di lavoro con le Agenzie per il Lavoro.

- Ridurre i tempi di collocamento.

- Fornire un supporto di orientamento al lavoro gratuito, personalizzato e mirato ai disoccupati.

- Accedere alle opportunità di formazione gratuita rese disponibili dai fondi delle Agenzie per il Lavoro.

Il sindaco di Biandronno, Massimo Porotti, ha dichiarato: "Questo progetto rappresenta un passo fondamentale per migliorare i servizi di collocamento nel nostro territorio. La collaborazione tra Amministrazione Comunale e Agenzie per il Lavoro ci permetterà di offrire un supporto più efficace e mirato ai nostri cittadini in cerca di occupazione."

Rosario Rasizza, Presidente di Assosomm, ha aggiunto: "Siamo entusiasti di lanciare questo progetto insieme al Comune di Biandronno. Questo consentirà di velocizzare l’ingresso al lavoro delle persone e di poter ampliare il ventaglio di opportunità orientative e formative per la comunità, con particolare riferimento alle categorie di persone più fragili, aspetto che renderà questa collaborazione inclusiva e mirata.