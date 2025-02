Insieme si può: l'evento per contrastare la dispersione scolastica

Il 4 marzo 2025, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, presso l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Milano, si terrà un convegno dedicato al tema della dispersione scolastica. L’evento è organizzato dalla Commissione Diritti Umani dell’Ordine degli Avvocati di Milano insieme a AIDP – Associazione Italiana per la Direzione del Personale – e sarà aperto a tutti. Nell’ambito del programma di formazione continua per gli avvocati, la partecipazione consentirà l’attribuzione di 2 crediti formativi, di cui uno in deontologia.

I relatori che parteciperanno all'evento

Introduce l’evento l’Avv. Mariapaola Rovetta Arici (Studio Trifirò & Partners), componente della Commissione Diritti Umani, ed interverranno, in ordine cronologico, dapprima l’Avv. Massimo Audisio, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati e Coordinatore della Commissione Diritti Umani, che si occuperà del tema dell’impegno dell’avvocato per l’educazione alla legalità. Il dr. Stefano Pasta - Docente di Pedagogia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Responsabile dei Servizi con i Minori della Comunità di Sant’Egidio Milano, che tratterà il tema delle ragioni alla base della dispersione scolastica tra i minori e degli strumenti per contrastarla. Il dr. Marco Vigini- Direttore Servizio Welfare Orienta – Agenzia per il Lavoro - e Vice Presidente Nazionale di AIDP – Associazione Italiana per la Direzione del Personale, che illustrerà il Progetto ideato da AIDP, nell’ambito del Welfare aziendale, relativo ai rapporti tra Scuola e Imprese / Mondo del Lavoro. La dr.ssa Elena Gilberti - Direttrice Generale di Sport Senza Frontiere – si occuperà del tema relativo allo Sport come motivazione per contrastare ed ai percorsi per introdurre bambini e adolescenti nel mondo dello Sport. Joshua Testori - Pugile, atleta in attività, e Personal Trainer presso MGM Milano Boxe Island – che tratterà l’importante tema della riduzione delle disuguaglianze territoriali e dell’offerta di spazi educativi, attraverso la descrizione di esempi concreti. Concluderanno il convegno Rovetta Arici e Audisio, che saranno anche moderatori dell’evento. Al termine è prevista una breve tavola rotonda e la possibilità, da parte dei relatori, di rispondere alle domande del pubblico.