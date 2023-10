"Intascavano soldi dei parcheggi". Assago, due misure cautelari

Peculato e frode in pubbliche forniture nella gestione dei parcheggi del Comune di Assago: con queste ipotesi di reato due uomini, di 28 e 75 anni, sono state sottoposti alla misura cautelare dell'obbligo di firma dai carabinieri del Comando provinciale di Milano, in esecuzione di una ordinanza emessa dal Gip in relazione alla gestione degli affidamenti diretti per la gestione dei parcheggi del Comune dell'hinterland milanese.

I gip ha disposto il sequestro preventivo di euro 62.660, pari all’illecito profitto delle condotte consumate

II gip ha disposto il sequestro preventivo di euro 62.660, pari all’illecito profitto delle condotte consumate nel periodo di monitoraggio investigativo nel periodo fra il 31 marco e il 30 aprile di quest'anno. Allo scopo di raccogliere ulteriori elementi probatori, si procedeva all’acquisizione presso il Comune di Assago della documentazione relativa all’affidamento, alla gestione e alla rendicontazione dei parcheggi comunali.