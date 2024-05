Intellico srl ammessa in Elite, ecosistema di società del Gruppo Euronext

Intellico srl ammessa in Elite, l’ecosistema di società private del Gruppo Euronext

Intellico S.r.l. diventa società ELITE cogliendo l’opportunità di essere rappresentata tra le migliori aziende in Italia e Europa. Un evento che apre ad un'importante opportunità per Intellico grazie all’accesso a nuove competenze per l’internazionalizzazione, l’innovazione strategica, la finanza innovativa, la cultura aziendale e la buona governance. Elite è infatti l’ecosistema di Euronext che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici.

Le 34 imprese selezionate provengono da 13 regioni italiane e operano in 19 diversi settori chiave dell’economia del nostro Paese, tra cui istruzione, tecnologia, energia e alimentare. ELITE offre alle società competenze, relazioni e accesso ai capitali per la crescita e continua a espandere il proprio network, superando le 1400 società in Italia e le 2250 a livello internazionale dal lancio, nel 2012.

Tencati (presidente Intellico): "Con Elite per consolidare i nostri asset chiave per la crescita"

Lorenzo Tencati, Co-founder e Presidente di Intellico S.r.l. ha dichiarato: “Elite rappresenta per Intellico l’ecosistema e larete attraverso cui continuare il consolidamento di asset chiave per la crescita di Intellico, quali l’accesso al mercato e acapitali e l’apertura di mercati internazionali”.

Saraceni (ad Intellico): "Essere società Elite ci consente di potenziare la nostra strategia finanziaria"

Francesca Saraceni, Co-Founder e Amministratore delegato di Intellico S.r.l. ha proseguito sottolineando che “essere società Elite ci consente di arricchire e potenziare la nostra strategia finanziaria con maggiore consapevolezza, permettendoci di proseguire in modo mirato nel percorso di crescita, con un approccio decisamente più maturo e consistente dal quale non possiamo prescindere per entrare in Europa”.

Testi (ad Elite): "Affianchiamo le imprese nel loro percorso di crescita"

Marta Testi, Amministratore Delegato di Elite Gruppo Euronext, ha aggiunto: “Siamo felici di dare oggi il benvenuto in Elite a Intellico S.r.l. che potrà quindi accedere a nuove competenze e capitali per accelerare i propri progetti di crescita. Questo risultato sottolinea il nostro impegno nel supportare la crescita e lo sviluppo delle imprese, offrendo loro gli strumenti necessari per crescere nel mercato globale. L'impresa è una straordinaria avventura, ricca di sfide, risultati e molteplici complessi percorsi da navigare e trasformare in opportunità. Elite è stata concepita proprio per affiancare le imprese, gli imprenditori, i manager e le famiglie nel loro percorso verso la crescita perché solo sostenendo le piccole e medie imprese si dà impulso all'economia reale del nostro Paese.

Intellico, società leader nella progettazione e realizzazione di soluzioni di Explainable AI (XAI)

Intellico è realtà di riferimento in Italia nella progettazione e realizzazione di soluzioni di Explainable AI (XAI), ovvero piattaforme di intelligenza artificiale in grado di fornire risultati spiegati al decisore. Intellico opera con particolare riferimento per il settore industriale manifatturiero discreto e di processo e complementa la propria offerta con soluzioni distintive in ambito predittivo e generativo anche per il settore assicurativo, bancario e del retail. Il nostro obiettivo primario è rivoluzionare il processo decisionale umano attraverso l'Explainable AI (XAI). La società crede fermamente che le soluzioni abilitate dall'AI possano migliorare notevolmente il processo decisionale, sfruttando appieno il potenziale dell'Explainable AI, offrendo così un valore tangibile e sostenibile nel lungo periodo.

L’offerta di Intellico si caratterizza di soluzioni tailor-made e di MATILDE, piattaforma SaaS, prodotto di punta di Intellico, pensata per utilizzare l’AI nelle attività di formulazione di prodotti per il settore cosmetico, alimentare e chimico che consente di ridurre drasticamente il Time To Market e di abilitare una gestione green del laboratorio. Infine, l’offerta di Intellico si arricchisce e completa grazie a doDigital, parte integrante del gruppo, che è la boutique consulting company specializzata in progetti pluriennali di transizione digitale per medio e grandi imprese che devono accrescere la propria maturità digitale e divenire AI- ready.