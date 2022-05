Intelligenza Artificiale e impresa: Intellico acquisisce doDigital

Intelligenza Artificiale e impresa: Intellico acquisisce il 100 per cento di doDigital. “Con l’invenzione del deep learning negli anni 2000 gli Stati Uniti hanno posto le basi per una nuova rivoluzione industriale e anche la Cina sta ora costruendo un vantaggio competitivo significativo basato sul dato. E’ arrivato il momento che l’Europa trovi il suo ruolo in questo nuovo paradigma. Ci piace pensare di contribuire a questa spinta.” sottolinea Lorenzo Tencati, Co-founder & Chairman del Board di Intellico.

Le imprese nell'era dell'implementazione

Questa scoperta, combinata alla sempre più crescente disponibilità e abbondanza di dati ha portato le soluzioni di Intelligenza Artificiale ad entrare in una fase di elevata maturità tecnologica. Siamo nell’”Era dell’implementazione”, come meglio definita da Kai-fu Lee, ovvero queste soluzioni prima note soltanto nei laboratori di ricerca, sono oggi entrate nelle aziende e sempre di più stanno determinando una profonda trasformazione sul piano dei servizi business, e quindi dell’offerta verso i consumatori, e sul piano dell’efficienza operativa, abilitando nuove logiche per l’ottimizzazione logistica e della produzione.

Come ogni fase attuativa, anche in questo caso l’implementazione di progetti di successo richiede un approccio a 360° in grado di considerare congiuntamente priorità del business, potenzialità tecnologiche e capacità organizzativa.

Saraceni (Intellico): "Le aziende hanno compreso l'importanza dei dati"

Intellico, operatore di riferimento in Italia di soluzioni di Intelligenza Artificiale, promuove questo approccio sin dalla sua costituzione. L’azienda guidata da un team di imprenditori e investitori con un’esperienza combinata di oltre 50 anni nel settore, è specializzata in soluzioni finalizzate a migliorare l’utilizzo, il consumo e la produzione di energia e ottimizzare la gestione di asset fisici.

“E’ sempre più evidente infatti,” sottolinea Francesca Saraceni Co-founder & CEO Intellico “come la disponibilità dei dati sia oggi considerata di valore per le aziende. “Data are becoming the new raw material for business2” non è più soltanto una citazione. Le aziende hanno compreso l’importanza di investire in questa direzione. Allo stesso tempo è utile considerare che per andare oltre i Proof of Concept e realizzare progetti di successo è richiesta la capacità di scalare e questa non può prescindere da un’attenta progettazione dei servizi e da un’efficace gestione del patrimonio dati”.

Intellico: l'acquisizione di doDigital

In questo scenario Intellico annuncia l’acquisizione del 100% di doDigital s.r.l., puntando a garantire alle aziende un approccio strutturato e completo. doDigital è la boutique consulting company focalizzata in servizi di consulenza per l’innovazione digitale d’impresa. L’azienda, nata nel 2016 da uno dei consorzi del Politecnico di Milano attivo nell’ambito dell’innovazione digitale, è specializzata nell’affiancare medio e grandi aziende che competono a livello internazionale nella progettazione e attuazione di programmi di digitalizzazione che richiedono competenze consolidate in ambito Data Strategy e Data Governance, Software & Partner Selection e di Digital Service Design.

Tencati (Intellico): "Operazione strategica per attuare progetti di successo in ambito AI"

“Si tratta di un’operazione strategica poiché integra le competenze di servizio in ambito digitale divenute imprescindibili per attuare progetti di successo in ambito AI e perché rappresenta il punto di arrivo di una collaborazione già in atto su diversi ambiti”, afferma Lorenzo Tencati, Chairman del Board Intellico.

Grazie all’acquisizione di doDigital, società già partner, Intellico potenzia infatti la propria posizione di operatore di riferimento per ottimizzare la gestione degli asset e delle risorse di impianto e infrastrutturali, integrando la propria offerta in ambito Data Strategy, Data Governance, Service Design, Software & Partner Selection e Technical Due diligence. Intellico prosegue così il piano di crescita puntando ad un focus sempre più orientato al prodotto ma allo stesso tempo garantendo il presidio di ambiti chiave nel percorso seguito dalle aziende che stanno investendo nell’AI Journey.

Mainetti (doDigital): "Unione che va oltre l'integrazione di competenze"

“Siamo orgogliosi e soddisfatti di aver incontrato l’interesse di una realtà come Intellico. Crediamo che questa unione vada ben oltre l’integrazione di competenze complementari” commenta Stefano Mainetti, Chairman doDigital. “Abbiamo riconosciuto un allineamento di valori e la possibilità di integrare un team distintivo mosso dalla comune passione di valorizzare il patrimonio delle aziende tramite la leva del digitale”, afferma Roberta Facchini, CEO doDigital.