Inter, azionariato popolare: il 24 settembre si riunisce Interspac

Inter, il 24 settembre seminario di Interspac per l'azionariato popolare

E' fissato per il 24 settembre il seminario di Interspac, il progetto di azionariato popolare legato all'Inter, promosso da Carlo Cottarelli. In quell'occasione, fanno sapere i promotori, saranno pubblicati i risultati del sondaggio sull’azionariato popolare (100mila risposte al questionario). Dopo la conclusione del sondaggio, Interspac "continuerà a sviluppare le caratteristiche del progetto in modo da garantirne la sostenibilità sportiva ed economica. Un punto importante del nostro percorso sarà il seminario sull’azionariato popolare. Al termine di questo percorso presenteremo alla società un business plan dettagliato".

Mentana: "Lukaku via? Se Zhang non ha i soldi si faccia aiutare"

I tifosi dell'Inter sono in subbuglio in queste ore per le voci di un sempre più probabile trasferimento del bomber Romelu Lukaku al Chelsea, per una cifra superiore ai 100 milioni di euro. Questa la posizione del giornalista Enrico Mentana, tra i principali promotori di Interspac assieme a Cottarelli: "L'Inter, come gli sportivi sanno, ha vinto lo scudetto. Poi dalla Cina è cominciato lo stillicidio di cattive notizie per la sua proprietà, la famiglia Zhang. Nello stesso momento è cominciato il sondaggio per l'iniziativa di azionariato popolare, che ha coinvolto oltre centomila persone. Vedremo se i cinesi apriranno a una cessione parziale oppure no. Quel che è certo però è che non si possono vendere i campioni, soprattutto dopo aver vinto. È stata fatta passare per una dolorosa necessità di bilancio la cessione di Hakimi, e ora si fa strada addirittura la possibilità di un addio di Lukaku. È come se dopo aver vinto il suo primo scudetto Angelo Moratti avesse venduto Facchetti e poi Mazzola. Cari Zhang, se non avete soldi aprite a chi vi vuole aiutare, ma in ogni caso non smantellate la squadra che ci ha riportato in alto. Nessun tifoso ve lo perdonerebbe"