Inter, i gruppi ultra si fondono nella "Curva Nord Milano 1969"

I gruppi della curva dell'Inter danno inizio ad una nuova era e si presenteranno sugli spalti del secondo anello verde di San Siro sotto un unico striscione, "Curva Nord Milano 1969". Non più dunque gruppi divisi dunque come Boys San e altri raggruppamenti. Lo spiega un comunicato unificato degli ultras nerazzurri: "È tempo di guardare al futuro e ripartire, anche perché il passato di chi ha scritto pagine di storia della Nord verrà sempre ricordato e nulla verrà dimenticato. Tale cambiamento arriva dopo lunghe riflessioni in questo mese e mezzo senza campionato, dove tutti i gruppi che fanno parte della Nord hanno aderito per un obiettivo comune: cambiamento che dovrà saldare i nostri ranghi, coinvolgere più gente possibile in questo 'nuovo' corso. Il tempo degli equivoci e incomprensioni mettiamocelo alle spalle, che il nostro spirito battagliero sia di ispirazione a tutti i frequentatori della Nord compresi anche quelli più moderati e scettici".