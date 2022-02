Inter Milan, tifoso fa invasione e viene preso a pugni dallo steward. FOTO

Inter Milan, tifoso fa invasione e viene preso a pugni dallo steward

Stanno circolando molto in rete le immagini dell'invasione di campo da parte di un tifoso durante il derby Inter Milan di sabato 5 febbraio. Come da prassi le televisioni non hanno ripreso quanto avvenuto per non indurre all'emulazione, ma le "gesta" del ragazzo sono state documentate da diverse riprese effettuate con videofonini dagli spalti. Ed ora c'è chi parla di un eccessiva irruenza da parte degli steward, uno dei quali si sarebbe accanito sul giovane a terra sferrandogli qualche pugno.

Invasione durante Inter Milan, tifoso placcato dagli steward

Quello che si vede è che il giovane riesce ad eludere numerosi placcaggi, prima di finire bloccato da diversi operatori. Si avvicinano ad un certo punto anche diversi giocatori del Milan in particolare, per sincerarsi delle condizioni del ragazzo.

Inter Milan, la questura ha emesso sei Daspo

Il giorno successivo alla partita, la quesutra ha reso noto che sei tifosi sono stati destinatari di Daspo per alcuni episodi di violenza.