Inter-Napoli domenica 17 marzo: San Siro vietato ai residenti in Campania

Vietata la vendita dei biglietti per i residenti in Campania. E' la decisione del prefetto di Milano Claudio Sgaraglia in vista della partita di calcio Inter-Napoli di domenica 17 marzo. E' l'esito delle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive. Eccezione solo per i residenti in Campania titolari della tessera "Siamo noi" dell'Inter. Mentre la vendita del settore ospiti è prevista solo ai possessori di fidelity card della "S.S.C. Napoli", sottoscritta in data antecedente al 16 marzo 2024, non residenti nella Regione Campania.