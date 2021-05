Inter: si chiude l’era Pirelli, un nuovo sponsor dalla prossima stagione

Nuovo sponsor per i Campioni d'Italia: dopo 26 stagioni non ci sarà più la scritta Pirelli sulla maglia dell’Inter. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Pirelli però siglerà un accordo per quel che riguarda le gomme che l'azienda fornirà ai nerazzurri fino al 2024. Non si conosce ancora il nome del main sposor che campeggerà sulle maglie anche se si vocifera possa essere un brand americano. Il back sponsor, (quello posizionato in basso sotto al numero di ogni giocatore) sarà invece Lenovo; ora è Driver, marchio sempre della galassia Pirelli.