Inter, Stadio a Rozzano: "Vogliamo sentire la voce dei tifosi"

"Abbiamo voluto ancora una volta coinvolgere i nostri tifosi in quello che dovrebbe essere il nuovo percorso verso il nuovo stadio, vogliamo sentire anche la loro voce per capire dove sorgerà il nuovo impianto. Stiamo lavorando per capire se il progetto sarà fattibile sia con la società che con l'amministrazione comunale". Sono le parole del Ceo Corporate dell'Inter, Alessandro Antonello, a margine dei Coni Lombardia Awards. Iscriviti alla newsletter