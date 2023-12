Intossicati in negozio da monossido a Milano, coniugi gravi

Una coppia di coniugi cinesi di 47 e 45 anni, titolari di un negozio di parrucchiere in via Meda 6 a Milano, sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale Niguarda a causa di una intossicazione da monossido di carbonio. Lo riferiscono i vigili del fuoco che sono intervenuti dopo una segnalazione arrivata alle 18.15. Da un primo sopralluogo sono emersi problemi nello scarico dei fumi della caldaia.

Marito e moglie, senza rendersene conto, hanno respirato la sostanza tossica presente nell'aria. Sul posto sono intervenuti un'autopompa e gli esperti del nucleo Nbcr che stanno completando i rilievi di rito. Presente anche personale della questura e del 118.