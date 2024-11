Intossicazione di massa in provincia di Bergamo: 16 lavoratori in ospedale per liquami sparsi nei campi

A Telgate, in provincia di Bergamo, un’intossicazione di massa ha colpito i dipendenti del polo logistico Notino, in via Lombardia. E' successo verso le 9 di domenica 3 novembre, a causa dei fumi provenienti da liquami agricoli sparsi nei campi vicini. L’aria carica di gas tossici ha messo in difficoltà 16 persone, che sono state soccorse e trasportate in ospedale.

Intervento d’emergenza: soccorsi in massa per i lavoratori intossicati

L’intervento dei soccorsi è stato tempestivo. Sul posto l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) con un’imponente mobilitazione di risorse: un’automedica, un’auto infermieristica, sette ambulanze e quattro furgoni per il trasporto dei pazienti. I 16 lavoratori, su un totale di 52 presenti, sono stati trasferiti in vari ospedali della zona – Seriate, Chiari, Ponte San Pietro e il Papa Giovanni XXIII – per trattamenti, fortunatamente senza riscontrare condizioni gravi.

Cause confermate: fumi tossici dai campi agricoli adiacenti

Dopo accurati accertamenti, il personale dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) ha stabilito che i fumi derivavano dai liquami agricoli diffusi nei campi accanto all’azienda, i quali hanno sprigionato gas tossici che si sono infiltrati nella struttura. Questa esposizione ha causato l’intossicazione dei dipendenti, costringendo la struttura a un temporaneo blocco delle attività.