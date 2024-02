Invasione francese a Milano: 7mila tifosi del Rennes bloccano il centro

E' allarme per l'arrivo di 7mila tifosi del Rennes a Milano per la partita di Europa League contro il Milan, prevista nella serata di giovedì 15 febbraio a San Siro. Il centro città è stato invaso da un corteo di sostenitori della squadra francese, che bloccato la viabilità.

L'invasione dei rosso-neri di Francia

La tifoseria del Rennes si è data appuntamento alle 12 per un rendez-vous presso l'Arco della Pace. Dalle ore 16 si è poi diretta in direzione San Siro. L'invasione ha subito messo in allerta le forze dell'ordine milanesi, che in queste ore stanno studiando un piano per gestire al meglio la situazione. Sia in termini di capienza del settore ospiti, che per la sicurezza. Tra gli oltre 7mila rossoneri di Francia ci sarebbero anche circa 400 ultras del gruppo Roazhon Celtic Kop 1991, noti per incidenti di ordine pubblico.

Viabilità delle metro modificata

Le metro subiranno delle modifiche agli orari per via della partita di Europa League tra Milan e Rennes. "Le metropolitane potrebbero essere più frequentate del solito, con gruppi di tifosi in viaggio dal centro verso lo stadio. Pianificate per tempo i vostri spostamenti e considerate possibili maggiori tempi di percorrenza", informa l'Azienda dei trasporti milanesi, che ha predisposto treni speciali fino alla fermata di Lotto.