Investe e uccide giovane in bici: arrestato 32enne, era ubriaco

Un cittadino rumeno di 32 anni è stato arrestato la notte scorsa dai carabinieri a Garbagnate Milanese con l'accusa di omicidio stradale. L'uomo, attorno alle 23 di ieri sera, a bordo di un furgone aveva investito in via Kennedy un ragazzo e una ragazza che stavano attraversando la strada in bicicletta uccidendo il giovane.

L'investitore è risultato positivo all'alcol test e privo di patente di guida

La ragazza è invece ricoverata in prognosi riservata. L'investitore è risultato positivo all'alcol test e privo di patente di guida. L' arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Milano "San Vittore" mentre l'autoritá giudiziaria ha disposto l'autopsia sulla salma della vittima. Sono in corso, da parte dei Carabinieri, ulteriori indagini.