Investì l'agente Savarino a Milano: Nikolic scarcerato va ai domiciliari

Potra' essere scarcerato e continuare a scontare la misura cautelare agli arresti domiciliari Remi Nikolic, il giovane che il 12 gennaio 2012, non ancora diciottenne, a bordo di un Suv, travolse e uccise a Milano l'agente di polizia locale Niccolo' Savarino, e che e' stato poi fermato nel luglio 2020 per furto. Secondo quanto si legge nel provvedimento a firma della giudice Orsola De Cristofaro della II sezione penale del Tribunale, "si puo' formulare una prognosi favorevole circa la spontanea osservanza della misura richiesta".

Nikolic continuera' quindi a stare ai domiciliari, nella residenza della madre, ma - come previsto in questi casi - non potra' comunicare con altri che non siano conviventi ne' allontanarsi dal domicilio. La difesa, affidata all'avvocato David Maria Russo, aveva anche chiesto un periodo di tirocinio alla Fondazione "RimaflowFuorimercato" di Don Gino Rigoldi, ma il collegio ha negato la possibilita' perche' nell'istanza non e' stata specificata ne' l'attivita' ne' come potrebbe essere compatibile con i domiciliari. Appena l'altro ieri Nikolic aveva chiesto di patteggiare tre anni nel processo per furto per cui si trovava in carcere: un'indagine della squadra Mobile che porto' a fermare una banda di 'ladri acrobati' di cui faceva parte. I reati in quel caso erano stati commessi appena 11 giorni dopo che aveva finito di svolgere l'affidamento in prova ottenuto per la vicenda del vigile ucciso. Nella prossima udienza, il 3 febbraio, sara' la giudice a ratificare la pena su richiesta, se la riterra' congrua, ma intanto - come specificato dal provvedimento - Nikolic potra' presentarsi nell'aula 2 bis alle 9 "libero e senza scorta". Gli altri due complici hanno chiesto, di patteggiare 2 anni e 4 mesi, su parere positivo della Procura, rappresentata dalla pm Francesca Crupi.