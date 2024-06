Investì e uccise un 15enne in bicicletta: condannato a sette anni

Sette anni e quattro mesi di carcere per Ionut Bogdan Pasca, il 33enne romeno che il 17 luglio 2023, travolse e uccise Valentino Colia, il 15enne investito in bicicletta insieme all'amica Ambra L., ferita gravemente, a Garbagnate Milanese. La gup Rossana Mongiardo è andata oltre le richieste del pm. "La giudice ha dato il massimo della pena che si dà in questi casi, anche se Valentino non tornerà un minimo di giustizia è stata fatta". Così la madre della giovane vittima, come riferisce Ansa. Il giudice ha disposto anche l'espulsione a pena espiata del 33enne. Che andava a circa 80 km/h in una strada con limite di 50. Era ubriaco, in affidamento ai servizi sociali, con precedenti. Era stato anche denunciato dal datore di lavoro perché si era appropriato del mezzo della ditta, lo stesso che guidava quella sera.