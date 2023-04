Investita da camion, muore ragazza a Milano

Una ragazza in bicicletta è stata investita in bicicletta da un camion all'incrocio tra corso di Porta Vittoria e via Francesco Sforza, davanti all'ingresso della biblioteca Sormani a Milano.

Sul posto, sono arrivate tre volanti della Polizia e l'ambulanza

Sul posto, sono arrivate tre volanti della Polizia e l'ambulanza, che non hanno potuto far altro constatare il decesso della giovane. Al momento, non sono noti altri dettagli.