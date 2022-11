Investito da un tram a Milano. Muore 12enne in bicicletta

Come riporta l'edizione milanese del Corriere della Sera, un ragazzino di 12 anni è stato travolto e ucciso da un tram Atm in via Tito Livio, zona Calvairate a Milano. Il minore, secondo le prime informazioni, era in bicicletta. L'incidente è avvenuto attorno alle 8.15 di martedì. Il corpo del 12enne è stato estratto dai vigili del fuoco da sotto il tram. Per il piccolo non c'e stato nulla da fare.

Atm comunica linee sostitutive

Il tram coinvolto nell'incidente è uno della linea 16. Atm ha informato i passeggeri che tutte le vetture della linea sono sostituite da bus tra viale Umbria e via Monte Velino.