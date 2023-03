Investopia arriva a Milano: la partnership con Efg consulting

Investopia, la piattaforma di investimento globale lanciata dal governo degli Emirati Arabi Uniti nel 2021, ed EFG Consulting, società di consulenza strategica per i processi di internazionalizzazione con focus verso i Paesi del Medio Oriente, hanno annunciato una nuova partnership strategica: insieme, organizzeranno un’edizione di Investopia Europa a Milano, nel corso del mese di maggio.

L'accordo siglato da Abdulla Al Saleh e da Giovanni Bozzetti

L’accordo è stato firmato da Abdulla Al Saleh, Sottosegretario del Ministero dell’Economia, e da Giovanni Bozzetti, Presidente di EFG Consulting, alla presenza di Abdulla Bin Touq Al Marri, Ministro dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti e Presidente di Investopia e dell’Ambasciatore Italiano negli Emirati Arabi Uniti, Lorenzo Fanara.

“È davvero meraviglioso per noi aver la possibilità di traslare un evento di portata globale all’interno del nostro Paese” afferma Giovanni Bozzetti. “In questo modo, un maggior numero di imprese italiane – nonché europee – avrà modo di aprirsi a nuove proposte di investimento, dialogare con i più importanti leader di settore e accrescere le proprie competenze e conoscenze. L’obiettivo è quello di offrire una piattaforma unica nel suo genere che offrirà la possibilità a tutti i leader di aprire la propria visione di impresa verso nuove realtà quale quella degli Emirati Arabi Uniti, orientati a divenire il nuovo centro mondiale del business.”

Come partner strategici, EFG Consulting e Investopia lavoreranno per organizzare uno dei più importanti appuntamenti dedicati agli investimenti in Europa. Al centro dell’appuntamento emiratino-milanese ci saranno i temi legati al cambiamento del business delle famiglie, all’investimento nella sostenibilità ed infine, al business del lusso.