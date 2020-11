"Io, malata di cancro: ora il sistema sanitario non riesce a curarmi". VIDEO

"Io, malata di cancro: ora il sistema sanitario non riesce a curarmi"

“Ho 26 anni, sono malata di cancro ma il sistema sanitario è così tanto in sofferenza che non può più curare”: è divenuto virale il video pubblicato su Instagram dalla 26enne milanese Martina Luoni, alla quale tre anni fa è stato diagnosticato un cancro al colon metastatico. Dopo averlo vinto è costretta a riaffrontarlo proprio durante i mesi più gravi dell’emergenza coronavirus. In pochi minuti di video la giovane donna racconta le conseguenze della pandemia sulle attività ospedaliere: “Questo è quello che succede quando la priorità è l’emergenza e non i singoli casi”, dice.

Nel video, Martina lancia un monito: “Quando dite che questa è un’influenza e ‘tanto io sono giovane’ dovete invece pensare a vostra sorella, a vostra mamma, vostro nonno. Le vostre famiglie - io non ve lo auguro - potrebbero aver bisogno di cure mediche, anche non per il Covid. Ma, ragazzi, le cure ci vengono tolte!”. “Bisogna rispettare le regole: distanziamento, mascherine. Perché gli ospedali - e io ne giro tanti - sono al collasso. Non possiamo far spegnere la sanità per il Covid”.