#iononvoglioilrimborso, spettatori in soccorso dei teatri



Da Roma a Palermo, da Milano a Torino, molte le persone che avevano comprato un biglietto per il teatro e ora, vista la situazione coronavirus, decidonodi non chiedere il rimborso al quale avrebbero diritto. Il motivo è semplice, non mettere ancora di più in ginocchio le strutture teatrali e tutti gli operatori del settore che in questo periodo sono bloccati e senza lavoro.



Francesco Giambrone, sovrintendente del Massimo di Palermo e presidente dell'associazione che raccoglie le 13 fondazioni liriche italiane, lo racconta emozionato: "Per noi e' un segnale bellissimo", dice. A colpirlo e' stato in particolare il sorriso della signora Maria - come riporta Ansa - , che legge il suo messaggio seduta davanti al pianoforte aperto nel salotto del suo appartamento palermitano: "Da sempre sono stata abbonata al teatro Massimo - scandisce decisa la signora, il bel viso aperto incorniciato da una folta chioma bianca - in questo momento di emergenza per tutti e in particolare per il teatro io dichiaro che voglio rinunciare al rimborso per i biglietti gia' acquistati".

Stessa situazione a Milano, dove alcuni spettatori che avevano acquistato il biglietto nei teatri di Manifatture Teatrali Milanesi hanno rifiutato il rimborso, dimostrando un attaccamento al teatro che va al di là dello spettacolo del momento. In molti hanno capito che ne va della stessa sopravvivenza futura di queste stutture e che il settore sarà uno dei più colpiti dall'emergenza in corso.