Iran, rimosso il murale di Marge Simpson davanti al consolato milanese

"Non siamo stati noi, non sappiamo chi lo ha rimosso. Non l'avevamo nemmeno notato". Cosi' dal Consolato Generale della Repubblica Islamica dell'Iran di Milano rispondono all'AGI se sia stata una loro iniziativa quella di rimuovere il murales con Marge Simpson che si taglia i capelli in solidarieta' delle donne iraniane. L'opera dell'artista AlaXsandro Palombo era raffigurata proprio davanti al Consolato.