Iran, Usuelli (+Europa) si taglia una ciocca di capelli in Consiglio regionale

Usuelli (+Europa) si taglia una ciocca di capelli in Consiglio regionale in solidarietà con le donne iraniane.

Questa mattina, all’apertura dei lavori del Consiglio regionale della Lombardia, il consigliere Michele Usuelli (+Europa) è intervenuto in Aula, esprimendo "la propria solidarietà nei confronti delle donne iraniane, impegnate da settimane in una dura lotta contro il regime teocratico a seguito del brutale omicidio di Masha Amini, giustiziata per aver indossato il velo in maniera scorretta. Usuelli, rivolgendosi ai colleghi ed invitandoli a fare altrettanto, ha mostrato un paio di forbici e ha tagliato una ciocca dei propri capelli, lasciando poi le forbici a disposizione di chi volesse fare altrettanto. La battaglia di +Europa, a sostegno delle donne iraniane, continuerà nei prossimi giorni con manifestazioni e presidi in numerose città".