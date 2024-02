Irccs lombarde, Fratelli d'Italia si prende due presidenze. Tutti i nomi

La Regione ha nominato i componenti dei Consigli di amministrazioni delle Fondazioni Irccs lombarde. Per quanto riguarda le presidenze (escludendo i vertici del San Gerardo di Monza da poco nominati) lo schema porta due presidenti in dote a Fratelli d'Italia, di cui uno nominato di concerto con Forza Italia, un presidente alla Lega e uno in quota alla lista civica del presidente Attilio Fontana. Dopo le nomine di dicembre delle Ats e delle Asst si completa così il risiko sulla sanità.

Policlinico e San Matteo: le conferme di Giachetti e Venturi

Al Policlinico di Milano il presidente resta Marco Giachetti, architetto e manager in quota Lega e sulla cui conferma si erano espresse diverse associazioni tra onlus e sindacati. Conferme anche al San Matteo di Pavia: rimane presidente, in quota Fontana, Alessandro Venturi. Sia lui sia Giachetti sono stati i 'registi' della nascita, a fine 2022, della Fondazione per l'innovazione e il trasferimento tecnologico. La loro conferma, dunque, appare anche come un segnale di continuità per i progetti della Fondazione.

All'Istituto dei Tumori e al Besta due nomi vicini a Fratelli d'Italia

Il nuovo presidente dell'istituto dei Tumori di Milano è Gustavo Galmozzi, già direttore medico del presidio ospedaliero, nomina che sarebbe stata condivisa tra FdI e Forza Italia. All'Istituto Neurologico Carlo Besta è stata nominata Marta Marsilio, considerata vicino a FdI.

I componenti dei consigli di amministrazione

Capitolo componenti cda: al Policlinico in quota regionale sono stati nominati il neonatologo Fabio Mosca, anche lui vicino a FdI, Roberto Lino Giuseppe Comazzi, padre dell'assessore regionale al Territorio Gianluca Comazzi, l'ex presidente di Aler Varese-Como Giorgio Bonassoli e Marina Gerini, ex direttore socio sanitario dell'Asst Ovest Milanese. In quota al Comune di Milano dovrebbe invece arrivare Alessandra Kustermann che nel 1996 diede vita al primo centro antiviolenza pubblico in Italia per l’assistenza alle vittime di violenza sessuale e domestica.

Nel Cda dell'Istituto dei Tumori di Milano si rivede una vecchia conoscenza della Regione Lombardia, l'ex assessore leghista Stefano Bolognini che oggi lavora nello staff del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Con lui anche l'ex dg del Welfare lombardo Carlo Lucchina, oggi nel 'comitato di saggi' dell'assessore Guido Bertolaso, Sonia Madonna e l'avvocato Simona Tesolin.

Nel Cda del 'Besta' si rivede Bruno Simini, l'ex assessore del Comune di Milano nelle giunte Albertini e Moratti ed ex presidente di Arpa Lombardia. Insieme a lui anche Paolo Baldini e l'ex vicesindaco di Sondrio Lorenzo Grillo Della Berta. In quota Milano, potrebbe arrivare anche Michele Usuelli. Nel Cda del San Matteo nominati l'avvocato pavese ed ex vicesindaco di Cicognola Gianluca Orioli, Massimo Menna, la lecchese Paola Panzeri e Paola Vilardi.