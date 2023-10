Il quartiere Isola di Milano votato tra i quartieri più cool del mondo

Il quartiere Isola, che ospita il bosco verticale e numerosi locali come Frida e Deux ex Machina si è qualificato all'ottavo posto della "40 coolest neighborhoods in the world" da parte della rivista Time Out che ne riconosce inoltre la capacità di essere una "casa e bottega" all'interno di una grande città come Milano. Lo riferisce Milano Today. Il quartiere è stato soggetto a un progetto di riqualificazione che ha avuto inizio nel 2009 e che prevedeva costruzioni all'avanguardia e vaste aree verdi.

Al suo interno ci sono molti luoghi da visitare, da non perdere il cimitero monumentale e il bosco verticale ma anche diversi locali in cui fermarsi come la pasticceria L'Il Douce di via Lambertenghi. Da non perdere sicuramente il periodo del Salone del mobile in quando la zona si riempie di mostre e spettacoli aperti al pubblico. Sono proprio queste le caratteristiche che hanno permesso a Isola di essere votato come uno dei quartieri che tutti dovrebbero vedere.