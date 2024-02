Ispezione su Visibilia Editore, 'bilancio non corretto'

Il bilancio al 31 dicembre 2022 e relazione semestrale al 30 giugno 2023 "non risultano correttamente" predisposti e "gli assetti organizzativi, contabili e amministrativi appaiono inadeguati". Sono alcuni passaggi della relazione ispettiva disposta dal Tribunale civile di Milano nella causa promossa da alcuni piccoli soci di Visibilia editore, una delle società del gruppo fondato dalla ministra Santanchè, che ora è in composizione negoziata della crisi. Nella relazione, depositata ieri, è stata messa in dubbio anche la "continuità" aziendale della società da cui la senatrice ha dismesso la carica di presidente nel gennaio 2022. La societa', il cui azionista di maggioranza oggi è la Sif Italia di Luca Giuseppe Reale Ruffino, morto suicida lo scorso agosto, e' in composizione negoziata della crisi. "Gli assetti organizzativi, contabili e amministrativi appaiono inadeguati, in assenza di procedure e processi e con la delegazione di tutte le attivita' amministrative e contabili, compresa a tesoreria, al cliente principale Visibilia Concessionaria", si legge ancora.

La villa di Santanche' solo parziale garanzia per Visibilia Editrice

La villa di Daniela Santanche' di corso Vercelli, in centro a Milano, puo' solo parzialmente costituire una garanzia per Visibilia Editrice, la controllante di Visibilia Editore presieduta fino al gennaio 2022 dall'attuale ministra del Turismo. Lo sostiene l'esperta che ha svolto l'ispezione giudiziale di Visibilia Editore disposta dal Tribunale civile nell'ambito del procedimento intentato da un gruppo di soci di minoranza, assistiti dall'avvocato Antonio Piantedosi. "Anche se venisse pattuito in futuro che gli immobili vincolati - puntualizza la commercialista Daniela Ortelli - sono a garanzia anche di Visibilia Editrice, tale pattuizione non puo' che riguardare l'eventuale somma eccedente quella necessaria per soddisfare i creditori Prelios e Agenzia delle Entrate" di Visibilia in liquidazione srl "che ora sono creditori poziori sul patrimonio" di Santanche' "rispetto a Visibilia Editrice".